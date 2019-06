Convocan a Encuentro Nacional de Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba

La ciudad de Cumaná, estado de Sucre, acogerá el X Encuentro Nacional de Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, para realizarse el 20 y 21 de septiembre, informó el coordinador del movimiento, Yhonny García.

La convocatoria ocurrió durante el Consejo Legislativo de esa demarcación venezolana, donde participó el embajador cubano en Caracas, Rogelio Polanco, según notificó el representante de la organización solidaria.

Asimismo, García destacó que la cita tiene como premisa fortalecer y profundizar la hermandad histórica entre ambas naciones, así como rechazar la política del gobierno de Donald Trump contra los pueblos.

Por su parte, Polanco agradeció la disposición de los gobiernos regional y municipal por la iniciativa, donde se defenderá el legado de independencia y soberanía de nuestros pueblos, con la orientación de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez.

