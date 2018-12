Continúa persecución contra expresidenta argentina

En medio de la andanada judicial en su contra, que ella misma ha calificado como persecución política y judicial, la Cámara Federal ratificó el procesamiento con prisión preventiva para la expresidenta argentina Cristina Fernández.

Claudio Bonadio, conocido como el juez anticristina por todas las causas que tiene abiertas en su contra, ha citado por distintos casos a la exmandataria y actual senadora por Unidad Ciudadana; ahora pidió que la procesen por ser supuestamente jefa de una asociación ilícita.

La Sala 1 de la Cámara Federal, confirmó este jueves el procesamiento contra Fernández en la llamada causa de los Cuadernos de Centeno, sobre supuesta corrupción en la obra pública durante su mandato, un caso que ha involucrado a varios exfuncionarios.

Con esta medida, la Justicia considera a Fernández autora de 27 pagos de coimas, y además la embargó por mil 500 millones de pesos.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.