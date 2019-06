Construyen en China estaciones base para desplegar la 5G

Beijing construyó 4300 estaciones base que le permitirán suministrar la 5G cuando se oficialice su lanzamiento comercial, previsto para el otoño.

Muchas de las instalaciones ya proveen el servicio precomercial en áreas escogidas en el centro de la urbe, y se prevé que el uso comercial de la tecnología acelere el crecimiento económico sostenible y genere altísimos ingresos con valor añadido.

Según confirmaron autoridades municipales, hacia 2021 la red estará disponible en los distritos de negocios, centros de innovación y la zona de desarrollo económico-tecnológico.

El pasado día 6 el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información concedió licencias a las operadoras China Telecom, China Mobile, China Unicom y China Broadcasting Network para expandir la revolucionaria 5G, la de mayor velocidad de conexión.

