Constituyente consolida democracia y paz en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, elogió el papel desempeñado por la Asamblea Nacional Constituyente en la consolidación de la democracia y la paz en el país sudamericano.

En la red social twiter, el jefe de Estado precisó que el poder plenipotenciario tiene grandes tareas por delante, y destacó su labor en la revisión y aprobación del Presupuesto Nacional para el Ejercicio Fiscal 2019.

Grandes tareas hay que cumplir en la Constituyente; y las van a cumplir, porque nacieron para traer la paz y hacer cumplir los derechos de todos los venezolanos, escribió Maduro en la plataforma digital.

El mandatario durante el Congreso Bolivariano de los Pueblos, celebrado este jueves en el Poliedro de Caracas, también enalteció el desempeño del órgano legislativo, y planteó la necesidad de la unión para la acción de todas las fuerzas constituyentes, constituidas y populares.

