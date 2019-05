Congreso de estudiantes latinoamericanos cierra jornadas en Caracas

El XVIII Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes culmina hoy en Caracas tras cinco jornadas de debate en torno a la lucha por una educación gratuita, emancipadora y en contra del imperialismo.

Para la clausura del evento, el programa prevé una tribuna antimperialista, una gran marcha estudiantil y un acto político en el Poliedro de Caracas.

El cónclave reunió a más de cuatro mil delegados en esta edición que no por casualidad escogió como sede a la capital venezolana, de acuerdo con la presidenta de la organización, Mirthia Brossard.

La cita llega a su fin con el anuncio de la reelección de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba para encabezar la dirección de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes; las federaciones miembros reconocieron su labor en favor de los reclamos históricos del movimiento estudiantil.

