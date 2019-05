Congresistas solicitan impeachment contra Donald Trump

Varios congresistas estadounidenses pidieron al Congreso de la nación iniciar un proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump; iniciativa acogida como una obligación legal y moral de la Cámara, por el candidato presidencial demócrata Cory Booker.

Los congresistas demócratas han insistido en la necesidad de abrir un proceso de impeachment contra Trump, desde la publicación del informe del fiscal especial estadounidense Robert Mueller en abril.

No obstante, en las últimas semanas, la polémica ha llegado a un punto álgido después de que la Casa Blanca rechazara las citaciones de varios comités, para obtener ciertos documentos y los testimonios de antiguos y actuales funcionarios de la Administración

El propio Trump, por su parte, opina que nada cambia desde el informe de Mueller sobre interferencia rusa en las elecciones; porque no hubo pruebas suficientes y, por lo tanto, es inocente

