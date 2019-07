Confirman en Bolivia contaminación de ríos por desastre ambiental

Los ríos Alpacoma, Achocalla y Choquepayu del departamento boliviano de La Paz están contaminados por el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, considerado por especialistas como el mayor desastre ambiental de los últimos años en el país.

El deslizamiento ocurrido el 15 de enero en el botadero provocó el arrastre de 200 mil toneladas de desechos sólidos y 10 millones de litros de lixiviados.

Tras el colapso, los pobladores de Achocalla bloquearon el ingreso al basurero de Alpacoma, lo cual generó que las calles y los contenedores de la ciudad de La Paz, una de las más pobladas de Bolivia, acumularan desechos sólidos.

Con la mediación del presidente Evo Morales, los alcaldes de La Paz y Achocalla, Luis Revilla y Damaso Ninaja, respectivamente, firmaron un acuerdo para resolver el problema de la recogida de basura en la ciudad de La Paz.

