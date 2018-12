Comenzará en Bolivia inscripción para el Sistema Único de Salud

La inscripción para beneficiarse con el Sistema Único de Salud, comenzará en toda Bolivia a partir de enero de 2019, explicó el ministro de ese sector, Rodolfo Rocabado.

Desde enero, las personas deberán asistir a los establecimientos de salud más próximos a la zona donde viven, allí brindarán datos generales como el nombre, lugar de residencia y el documento de identidad, para llenar un formulario.

En el caso de las zonas urbanas se pide, además, una factura de agua o de electricidad, que puede ser de su casa o de un lugar donde el paciente está alquilado, por ejemplo.

Con el nuevo sistema se pretende reeducar al pueblo, para evitar la saturación de los hospitales de segundo y tercer nivel, por problemas que pueden solucionarse en el primero, donde se cuenta con un médico general plenamente capacitado para atender las dolencias.

