Cinco muertos por intento golpista en Venezuela

Cinco muertos y 233 detenidos es el saldo del intento de golpe de Estado del 30 de abril, organizado por dirigentes opositores en Venezuela, precisó el fiscal general del país, William Saab.

Todos esos casos están siendo investigados por el Ministerio Público y tendrán conclusiones definitivas, añadió Saab en declaraciones ofrecidas al canal Venevisión.

De acuerdo con el funcionario, tras las acciones del martes último, el Ministerio Público procesó 18 órdenes de aprehensión para civiles y militares; ese día vimos a parlamentarios y algunos oficiales con rango de teniente coronel actuar al margen de la ley, lamentó.

El pasado martes un reducido grupo de militares liderados por Guaidó y López incitaron a un golpe de Estado en las cercanías de la base aérea La Carlota, al este de la capital venezolana.

