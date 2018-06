China pide unidad internacional

China llamó a todos los países a unificar acciones que contrarresten el proteccionismo de Estados Unidos, por ser una práctica perjudicial para el movimiento de mercancías a escala internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que la guerra comercial discuerda con los intereses globales en la actualidad, en referencia al alza tarifaria de 25 por ciento y un valor de 50 mil millones de dólares aplicada por Washington a importaciones del gigante asiático.

Consideró lamentable que esa nación obviara los consensos bilaterales y encendiera la mecha de una confrontación dañina en el plano bilateral del orden mundial.

Por tal aplicará un alza tarifaria de similar porcentaje y valor sobre más de 600 productos importados de Estados Unidos, y al cese automático de todos los acuerdos alcanzados entre ambas potencias en recientes negociaciones

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.