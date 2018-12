China lamenta retroceso de nexos con Estados Unidos

China lamentó que las relaciones con Estados Unidos se acerquen a 40 años en medio de retrocesos desde la llegada al poder de Donald Trump.

Según un comentario de un canal televisivo de Beijing, la actitud del mandatario estadounidense en tres comunicados firmados entre ambos países ensombrece el futuro de los nexos bilaterales.

La fuente recordó que dichos documentos conjuntos son la base de los vínculos Beijing-Washington y las estrategias para desarrollarlos. El primero de ellos se selló en febrero de 1972 al cierre de un trascendental diálogo del expresidente norteamericano Richard Nixon y el exprimer ministro chino Zhou Enlai.

Ese documento recogió el compromiso de los dos Estados de reducir los peligros de conflictos militares, la oposición a la hegemonía en Asia-Pacífico y el reconocimiento de la isla de Taiwán como parte inalienable del gigante asiático.

