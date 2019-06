China critica política de seguridad estadounidense

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, criticó las políticas de seguridad de Estados Unidos, señalando que los funcionarios estadounidenses han vivido presa de un pánico autoinducido.

En este sentido, aseguró que el Gobierno de Trump demuestra un nivel de paranoia descontrolada, al intentar prohibir la operación de compañías de telecomunicaciones como Huawei en su territorio, según recogieron medios.

El vocero de Exteriores de China, también cree que el Gobierno de Trump ve amenazas en todo momento; y en particular, situó el origen del problema y del caos actual en el abuso del concepto de seguridad nacional.

El diplomático hizo el anuncio poco después de que se dieran a conocer los planes de la Administración de Trump, de exigir a las empresas estadounidenses que utilicen solo equipos celulares 5 G diseñados y fabricados fuera de China.

