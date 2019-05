China acusa a Estados Unidos de terrorismo económico

El viceministro de Exteriores chino, Zhang Hanhui, acusó este jueves a Estados Unidos de cometer un claro terrorismo económico, al provocar deliberadamente una disputa comercial entre ambos países.

Expresó el viceministro de Exteriores que su país se opone a una guerra económica, pero no tiene miedo a la guerra comercial, y añadió que ese tipo de provocación deliberada de disputas comerciales, es un chovinismo y un acoso económico.

Asimismo, dejó claro que Beijing rechaza el uso por parte de otras naciones de recursos sistemáticos como sanciones comerciales, aranceles y proteccionismo.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, se ha intensificado desde principios de mayo, cuando la Casa Blanca decidió aumentar los aranceles para una serie de mercancías chinas exportadas al país norteamericano por valor de 200 mil millones de dólares al año.

