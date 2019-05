Celebrarán en Venezuela aniversario de reelección de Nicolás Maduro

Las fuerzas revolucionarias de Venezuela preparan las celebraciones por el primer aniversario de la reelección del presidente Nicolás Maduro.

El Congreso Bolivariano de los Pueblos convocó para el lunes a movilizaciones en todo el país y una marcha central en Caracas para celebrar la victoria en las urnas del candidato de la Revolución Bolivariana.

En todos los estados, municipios, parroquias y comunidades de la nación se realizarán actos de soberanía popular, informó el vicepresidente de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas, quien precisó que en Caracas tendrá lugar una concentración en la plaza Morelos.

El dirigente socialista aseveró que las celebraciones serán una jornada para ratificar la voluntad de defender la democracia, la paz y la soberanía, ante los planes golpistas de la oposición y las amenazas de intervención por parte de Estados Unidos.

