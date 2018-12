Celebran aniversario del triunfo de la Revolución Cubana

Este domingo cubanos, libaneses y cubano-libaneses despidieron el año y saludaron el arribo al aniversario 60 de la Revolución Cubana reunidos en la embajada de la Isla en Beirut.

Al ritmo de Añoranza por la conga, del grupo musical Surcaribe, terminó la celebración, en la que estuvo presente el deguste de la tradicional caldosa con que los oriundos del llamado caimán del Caribe honran nuestras fechas más relevantes.

Alexander Pellicer, embajador de Cuba en Líbano, expresó que la celebración por las dos fechas facilita la unión de los residentes cubanos, de los libaneses graduados en el país caribeño y las familias formadas por personas de ambas nacionalidades.

Pellicer se refirió al interés del gobierno cubano por acercar a todos los que quieren y respetan a la mayor de las Antillas y mantienen vínculos con los libaneses que estiman a la Isla como su segunda patria.

