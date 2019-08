Candidato presidencial estadounidense apoya proyecto de viajes a Cuba

Washington, Estados Unidos. – El proyecto de ley recientemente introducido en la Cámara Alta estadounidense para eliminar las restricciones de viajes de los ciudadanos de la nación norteña a Cuba cuenta con un nuevo copatrocinador, el senador y candidato presidencial demócrata Cory Booker.

La iniciativa, presentada el pasado lunes por un grupo bipartidista de gran parte de los miembros del Senado, pondría fin a prohibiciones de viajes a la Isla.

Según expertos, también eliminaría las trabas que impiden las transacciones relacionadas con las visitas a la mayor de las Antillas, incluidas las bancarias.

La introducción del proyecto estuvo encabezada por el senador demócrata Patrick Leahy, quien expresó en un comunicado que esa propuesta tiene el objetivo de que los estadounidenses puedan viajar a Cuba.

