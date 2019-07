Canciller venezolano repudia declaraciones del Presidente colombiano

El canciller Jorge Arreaza, repudió nuevas declaraciones injerencistas del presidente de Colombia, Iván Duque, quien arremetió contra el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro.

Mediante la red social Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores acusó al mandatario colombiano, de ser responsable de asesinatos, y desplazamientos forzados por los altos índices de violencia en la nación fronteriza.

Las palabras de Arreaza responden a una reciente solicitud realizada por Duque a la Corte Penal Internacional, donde pide un proceso judicial contra Maduro, por transgresión de los Derechos Humanos, amparado en el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Al texto del documento emitido, el Ejecutivo bolivariano presentó 70 observaciones, tras considerarlo selectivo y parcializado sobre la verdadera situación que actualmente vive la nación venezolana.

