Canciller cubano se reúne con diplomáticos en Rusia

Moscú, Rusia. – El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, intercambió con miembros de la misión diplomática de la Isla en Rusia sobre el refuerzo de la cooperación económica con Moscú.

El Canciller escuchó detalles sobre el desarrollo de la colaboración en la esfera energética, el comportamiento del intercambio comercial y el aumento del turismo ruso en la nación caribeña.

Rodríguez Parrilla también comentó sobre la política agresiva de Estados Unidos contra Venezuela y las amenazas de una invasión armada, proferidas por la Casa Blanca, ante el fracaso en sus intentos de derrocar al gobierno legítimo venezolano.

Este domingo Rodríguez Parrilla se reunirá con cubanos residentes en Rusia y el lunes asistirá a las conversaciones oficiales con su par, Serguei Lavrov con quien abordará temas de cooperación bilateral, economía e inversiones.

