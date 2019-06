Califican de inaceptable aumento del trabajo infantil

El director general de la FAO, José Graziano da Silva, calificó de inaceptable el crecimiento del trabajo infantil en la agricultura.

Lamentablemente, 108 millones de niñas y niños entre 5 y 17 años, se encuentran en situación de trabajo infantil en la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura, expresó el directivo en un mensaje a propósito de la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

Según la Organización Internacional del Trabajo, apuntó Da Silva, el número de infantes trabajando en la agricultura, aumentó en 10 millones desde 2012; eso es inaceptable, sentenció.

Aseguró que la pobreza en el hogar sigue siendo causa común del trabajo infantil en la agricultura, y en ese contexto, precisó, los programas de protección social y las iniciativas de alimentación escolar han demostrado ser buenos antídotos.

