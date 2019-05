Bolivia lidera el crecimiento económico de Sudamérica

El asesor principal de Política Económica del Banco Central de Bolivia, Raúl Mendoza, resaltó la baja inflación y el alto crecimiento del Producto Interno Bruto en esa nación sudamericana.

Bolivia cerró el 2018 como líder de crecimiento en la región, por quinto año consecutivo, con una expansión de su economía de 4,2% y una inflación de 1,5%, la segunda tasa más baja de Sudamérica.

Por otro lado, Mendoza afirmó que continuarán las políticas económicas contra cíclicas, es decir, mayor inversión para mantener una orientación expansiva, fortalecer el uso de la moneda nacional y la solidez del sistema financiero.

Según anunció, el Banco Boliviano mantendrá, de forma coordinada con el Ministerio de Economía, políticas para acentuar la inversión pública, la liquidez en el mercado y la estabilidad del tipo de cambio respecto al dólar.

