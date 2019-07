Avanza diálogo de paz en Venezuela

Caracas, Venezuela. – El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, consideró este miércoles de exitosa la ronda de diálogo en Barbados entre el Gobierno y sectores de la oposición para solucionar las diferencias políticas por vías pacíficas.

Rodríguez agradeció además la hospitalidad de la primera ministra barbadense, Mía Mottley, al servir la nación caribeña de sede al nuevo ciclo de negociaciones, auspiciadas por Noruega, tras los primeros contactos efectuados en Oslo el mes pasado.

El presidente Nicolás Maduro aseveró recientemente que facilitar el diálogo permitirá consolidar la convivencia pacífica y la unión entre todos los sectores de Venezuela.

En declaraciones a la prensa, el jefe de Estado ratificó la apuesta del Gobierno bolivariano por una salida pacífica a la situación política, a través de la presentación de una propuesta de seis puntos de primer orden para la recuperación del país.

