Auguran nueva etapa para Venezuela

El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que tras la juramentación presidencial de Nicolás Maduro el 10 de enero próximo, se abre para el país una nueva etapa.

Rodríguez recordó que en la campaña para las elecciones presidenciales del 20 de mayo pasado, Maduro lanzó dos grandes consignas: la unidad por Venezuela, Juntos todo es posible, y un Nuevo Comienzo, para construir futuro y prosperidad.

A propósito de la Navidad, el mandatario envió un mensaje de paz y prosperidad al pueblo en el que expresó sus deseos de que renazca la esperanza en un futuro de paz y prosperidad para toda la familia venezolana.

Maduro precisa en el texto que desde finales de noviembre el Ejecutivo desplegó el Plan Fiesta Navideña 2018, que incluye actividades culturales y recreativas para toda la población, cuya protección garantizan las fuerzas de seguridad.

