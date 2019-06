Aspirante presidencial demócrata pide avanzar nexos con Cuba

La senadora y aspirante presidencial demócrata Amy Klobuchar llamó a avanzar las relaciones de Estados Unidos con Cuba, luego de que el Gobierno de Donald Trump impuso más limitaciones a los viajes a la Isla.

Las últimas restricciones de viaje de la administración hacia Cuba son otro revés, escribió en Twitter la legisladora por Minnesota, una promotora del acercamiento entre las dos naciones.

The Administration’s latest travel restrictions for Cuba are yet another setback. I lead the bipartisan bill to lift the embargo. Isolating Cuba for more than 5 decades has not secured our interests. We need to move our relationship forward, not backward.https://t.co/eqKlKHe9FZ

— Amy Klobuchar (@amyklobuchar) 5 de junio de 2019