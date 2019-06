Alta representante de Naciones Unidas condena daños a Cuba

La presidenta de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, aseguró que el aumento de las medidas unilaterales y sanciones de Estados Unidos contra Cuba provocan mayores afectaciones a su pueblo.

La titular del mayor organismo de Naciones Unidas, se refirió a cómo la activación de la Ley Helms-Burton por parte de La Casa Blanca impacta de forma negativa en la economía de la Isla, y el acceso a bienes y servicios.

También, recordó que durante años la Asamblea General ha tenido una votación prácticamente unánime para pedir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, cuya aplicación desaprueba la carta de Naciones Unidas.

Según explicó la representante permanente alterna de Cuba ante la ONU, Ana Silvia Rodríguez, desde su entrada en vigor, la Ley Helms-Burton procura universalizar el bloqueo.

