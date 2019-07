Algunos lesionados y daños tras sismo en California, Estados Unidos

California, Estados Unidos. – El terremoto de magnitud 7,1 en la escala de Richter que sacudió el sur del estado norteamericano de California dejó algunas personas lesionadas, y causó daños materiales, incendios e interrupciones eléctricas, difunden hoy medios locales.

El epicentro del temblor, considerado uno de los más fuertes en la historia de ese territorio estadounidense, se registró anoche a unos 18 kilómetros al noreste de Ridgecrest, la misma ciudad donde un día antes hubo un movimiento telúrico de 6,4.

El movimiento telúrico provocó algunos incendios y otros daños en Ridgecrest, Kern y Trona en San Bernardino, dos ciudades sacudidas por ese sismo y el del día antes.

Residentes de Ridgecrest, también reportaron interrupciones del suministro de agua y las comunicaciones en algunas áreas, en tanto unos residentes de esa comunidad quedaron sin electricidad.

