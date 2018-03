Agradece Vladimir Putin al pueblo ruso victoria electoral

Moscú, Rusia.- El presidente Vladimir Putin ofreció este domingo un discurso en el que agradeció al pueblo ruso por el apoyo mostrado en los comicios y destacó la importancia de conservar la unidad al expresar: “Veo la confianza y la esperanza de nuestra gente con la que vamos a seguir trabajando”.

Para ir adelante necesitamos a todos y vamos a pensar en el futuro, hacer un trabajo grande por Rusia, dijo el mandatario ante los congregados en la Plaza Roja de Moscú, luego de emitir la Comisión Electoral Central los resultados de las votaciones.

Los ciudadanos celebran en Rusia la victoria electoral que obtuvo este domingo el presidente Putin, con la cual revalidará su cargo y podrá dar continuidad a su política hasta el 2024.

La Comisión Electoral de Rusia dio a conocer que Vladimir Putin fue oficialmente reelecto para un nuevo mandato al alcanzar la mayoría de los votos.

