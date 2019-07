Activa participación cubana en el Foro de Sao Paulo

Caracas, Venezuela. – Con la colocación de ofrendas florales en los monumentos a Simón Bolívar y José Martí en Caracas, la delegación de Cuba inició este jueves sus actividades correspondientes a la edición 25 del Foro de Sao Paulo.

El miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Víctor Gaute, reconoció que el tributo a ambos luchadores desprende entusiasmo en la comitiva a favor de la unidad, la paz, soberanía y prosperidad de los pueblos.

El Foro de Sao Paulo sesiona desde este jueves y hasta el domingo en la capital venezolana con la participación de más de un centenar de movimientos y partidos políticos de izquierda del mundo.

El homenaje a Bolívar y Martí por la delegación cubana contó con la presencia del embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco Fuentes, y el jefe de la Oficina de Misiones Internacionalistas, Julio César García.

