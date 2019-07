Abordan Bolivia y Rusia temas de cooperación bilateral

Moscú, Rusia. – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió en Moscú con el mandatario de Bolivia, Evo Morales, para abordar temas de la cooperación entre los dos países, e intercambiar opiniones sobre las principales cuestiones internacionales y regionales.

Tras la reunión, ambos mandatarios ofrecieron una rueda de prensa en la que abordaron los principales temas tratados; Putin aseguró que las negociaciones con su homólogo boliviano se llevaron a cabo de manera constructiva y sustantiva.

Hemos discutido toda la gama de temas de la interacción ruso-boliviana; hemos analizado problemas internacionales y regionales de actualidad; quisiera destacar que Bolivia es un antiguo socio de Rusia en América Latina, señaló el líder ruso.

En la declaración se confirmó la naturaleza verdaderamente estratégica de la cooperación ruso-boliviana, y se expresó una firme intención de su desarrollo integral, agregó Putin.

Bolivia acordó la venta de 2, 2 millones de metros cúbicos al día de gas natural a la empresa rusa Acron, a partir de 2023 por 20 años, informó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

El acuerdo calificado de histórico por Sánchez, tuvo lugar durante la visita del presidente Evo Morales a Moscú donde intercambió con su homólogo Vladimir Putin, citado por un boletín institucional.

El ministro de Hidrocarburos de Bolivia resaltó que el convenio con socios estratégicos como Acron, forma parte de la internacionalización de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y la consolidación del energético boliviano en ese mercado euroasiático.

Por otra parte, Putin resaltó las inversiones por 500 millones de dólares de las empresas rusas en la economía del país suramericano, en especial, en la esfera energética.

