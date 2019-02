Policía intenta desalojar otra protesta en Argentina

Otra manifestación, esta vez de trabajadores de una empresa embotelladora de Coca Cola que reclaman por despidos, terminó hoy en argentina con la fuerza pública arrojando gas pimienta para frenar la protesta.

Los trabajadores de una planta de la localidad de Pompeya salieron a reclamar por los despidos de 23 personas en la céntrica avenida argentina de Corrientes y Callao, donde intentaron cortar las calles.

En tuiter muchos usuarios vuelven a reclamar por el actuar de la fuerza pública, en tanto Myriam Bregman, dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas, publicó imágenes de dos de los trabajadores heridos que fueron atendidos en un hospital de la nación austral.

Coca Cola Femsa Argentina atraviesa una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo, lo que la ha colocado en la necesidad de readecuar su estructura de trabajo, señaló esa empresa en un comunicado.

