En Fotos: las obras y proyectos que merecieron el Premio de la Calidad

El vial de acceso principal a la Zona Especial de Desarrollo Mariel conquistó este martes uno de los Premios de Calidad, otorgados por el Ministerio de la Construcción, en la categoría Proyecto-Obras, reconocimiento que estimula los niveles de calidad y eficiencia en la producción.

De acuerdo con el jurado, esa ruta mereció el lauro por la satisfacción de los inversionistas, el eficaz drenaje de la vía y la inexistencia de agrietamientos y desniveles en el tramo.

La Zona Especial de Desarrollo Mariel constituye uno de los principales proyectos económicos de Cuba y se prevé tenga gran impacto para el comercio en el Caribe y América Latina.

El apartado Proyecto-Obras lo compartieron, además, el Hotel Patriarca, de Varadero, en Matanzas; la reanimación urbana de la calle Ignacio Agramonte en Camagüey; el Tribunal Provincial de Bayamo, en Granma, y la ampliación de la carretera central en Holguín.

En cuanto a Medio Ambiente el MICONS reconoció a las empresas Contratista Dovel y Proyectista EPIA 11, ambas de Camagüey, así como a la de Cementos Cienfuegos, por cumplir con la legislación ambiental vigente aplicada tanto en la entidad como en los servicios ofrecidos a los clientes.

Por otra parte, en la categoría Productos de los Premios de Calidad, destacaron el clinker (material de construcción) y los cementos p-35 y pp-25, presentado por la empresa Cementos Cienfuegos y las vigas prefabricadas postensadas para los puentes de la cayería norte de Ciego de Ávila, entre otros.

