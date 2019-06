Villaclareños interesados en cursos de verano

Con una matrícula superior a las mil 400 personas, este mes comenzaron los cursos de capacitación de verano en los centros de la Enseñanza Técnica y Profesional de Villa Clara, en los cuales participan trabajadores estatales, por cuenta propia y población en general.

El desarrollo de casi 100 programas de estudio, de diversas materias, como peluquería, barbería, preparación de alimentos, y especialidades vinculadas a la construcción y la agricultura resultan de gran interés para unos 480 cuentapropistas y más de 900 jóvenes.

El atractivo por la modalidad de cursos de capacitación crece cada año en Villa Clara en sus tres etapas: octubre-diciembre, febrero–abril y la que se desarrolla en el lapso vacacional.

Los aprobados reciben un autorizo que avala los conocimientos para su quehacer posterior, además de los saberes prácticos adquiridos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.