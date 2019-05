Universidad de Oriente abre escuela doctoral con ayuda belga

Santiago de Cuba.- Una Escuela cubana de Formación Doctoral funcionará en la Universidad de Oriente con respaldo del convenio con el Consejo Universitario Flamenco, de Bélgica, y enfocada en el fortalecimiento de la preparación de postgrado.

La doctora Teresa Orberá, coordinadora cubana del Consejo, informó que ese centro posibilitará la graduación de profesionales universitarios del Oriente cubano e impartirá cursos y otras variantes de superación, adscripto a la vicerrectoría de Investigación y Postgrado.

Aludió a la participación de profesores belgas junto a los cubanos en esas actividades docentes, las cuales serán de carácter multi y transdisciplinario a tono con las tendencias mundiales.

Ya están inscriptos 42 profesionales para cursar esa vertiente superior de calificación, en cuya formación se realiza un provechoso encadenamiento con los procesos de maestrías y de pregrado.

(Con información de Prensa Latina)

