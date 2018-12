Una Educación que desborda un amor especial

Muchos son los logros que exhibe la Educación Especial en Cuba a lo largo de casi seis décadas, con un trabajo sostenido por llevar a cada persona con discapacidad un tratamiento inclusivo.

En Ciego de Ávila, el trabajo con las diferentes necesidades educativas especiales obedece en gran medida a los esfuerzos de los maestros y especialistas en la escolarización masiva de estos niños y jóvenes con atención diferenciada.

A pesar de las difíciles condiciones económicas del país, acrecentadas por el bloqueo económico, de los Estados Unidos, el Estado Cubano garantiza todos los recursos a su alcance para no paralizar el proceso docente educativo.

El territorio avileño cuenta con un total de 15 escuelas para cubrir las expectativas de formación de los discapacitados; además, existe un hogar de niños sin amparo familiar donde laboran por cubrirle sus necesidades básicas.

Las instalaciones avileñas reciben los beneficios de los procesos inversionistas para su restauración y mantenimiento, como muestra de la voluntad política de priorizar el desarrollo y sostenimiento de la actividad.

En la actualidad la escuela Simón Bolívar, del municipio de Venezuela, se encuentra en reparación capital y durante 2019 le seguirá el centro escolar ubicado en la localidad de Baraguá.

Otras instituciones de la provincia apoyan la gestión de los educadores, como el equipo multidisciplinario del Centro de Equinoterapia, ubicado en áreas del zoológico provincial, asociado a las discapacidades del espectro autista, síndrome de Down y físico motoras.

La atención a quienes exhiben necesidades educativas especiales constituyó una de sus prioridades desde el triunfo de la Revolución, al hacer justicia social para sacar del olvido y la discriminación a estas personas.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.