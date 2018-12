Realizarán en La Habana Pedagogía 2019

La XVI edición del Congreso Internacional Pedagogía 2019, tendrá lugar del 4 al 8 de febrero próximo en el Palacio de Convenciones.

Bajo el lema Por la unidad de los educadores, y dirigido a contribuir decisivamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el evento acogerá simposios, foros, conferencias, mesas redondas, presentaciones de carteles y coloquios.

La Doctora en Ciencias Eva Escalona, directora de Ciencia y Técnica del ministerio de Educación, y presidenta del Comité Científico, informó hoy que Ena Elsa Velázquez, titular del ramo, inaugurará la magna cita.

A través de un foro online, la especialista explicó que los delegados tendrán la posibilidad de visitar diferentes instituciones, con la intención de que conozcan la realidad educativa, científica y cultural cubanas.

