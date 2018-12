La doctora Silvia María Navarro, directora del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, explicó a Radio Reloj que el Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación surge por la necesidad de poner a la escuela a la altura de estos tiempos.

Agregó que esa estrategia favorece la actualización de los libros, planes, programas y orientaciones metodológicas a partir del propio desarrollo de la ciencia, las exigencias sociales y los cambios sociales.

Comentó Silvia Navarro que el estudio del perfeccionamiento educacional reveló la sobrecarga de algunos programas y sus contenidos y las insuficientes horas de que disponen los maestros para consolidar y sistematizar determinados contenidos.

Explicó que no se debe asociar la carga docente y el contenido a la cantidad de libros, porque hoy hay muchos recursos en soporte digital a disposición de la educación.

