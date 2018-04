Orgullosos los educadores de los pioneros y la juventud

La Habana, Cuba.- En ocasión del 4 de Abril, aniversario 57 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y 56 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Ena Elsa Velázquez Cobiella, Ministra de Educación, les envió un mensaje de felicitación.

Expresó Aymara Guzmán Carrazana, presidenta Nacional Pioneril, su total confianza en la más joven generación, y reafirmó que las habilidades que conquisten hoy serán el sostén del próspero futuro del cual ya son dueños.

Ena Elsa Velázquez Cobiella, también en carta dirigida a Susely Morfa, primera secretaria de la UJC, señala que hoy llegan a este 4 de Abril con el reto de tener la eterna vitalidad y la responsabilidad como vanguardias de las nuevas generaciones.

Indica el orgullo de los educadores por la juventud que los acompaña y que unidos en las trincheras del deber seguirán la noble tarea de luchar por un mundo mejor.

