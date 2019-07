Ofrece plazas enseñanza politécnica en Villa Clara

Villa Clara, Cuba. – Unas 4 mil plazas para el nuevo curso escolar, otorgó la enseñanza politécnica en Villa Clara a jóvenes que terminaron los estudios de secundaria básica.

Las capacidades dispuestas para la venidera etapa docente contemplan 22 carreras, que se corresponden con las necesidades de cada uno de los 13 municipios de esa provincia central.

Entre las especialidades de la enseñanza politécnica en Villa Clara, cuyas plazas ya están cubiertas, se encuentran: construcción, servicios, mecánica e informática; mientras que aún quedan vacantes otras de especialidades de la industria ligera y agropecuaria, destinadas a la formación de profesores.

Ese territorio central prepara condiciones en ese tipo de enseñanza para contar con toda la cobertura docente, apoyada por técnicos de entidades interesadas en formar fuerza obrera calificada.

