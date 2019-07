Nuevos maestros a las aulas

Casi 200 alumnos de las escuelas pedagógicas de Sancti Spíritus, recibieron sus títulos al concluir su formación en diferentes especialidades, correspondientes al curso 2018-2019.

Los futuros docentes reafirmaron su decisión de contribuir al desarrollo de los alumnos, y expresaron gratitud a los claustros de los centros Rafael María de Mendive y Vladislav Volkov, donde realizaron sus estudios.

Al resumir la ceremonia el Máster Andrey Arma Bravo, Director Provincial de Educación, llamó a los graduados a aplicar los conocimientos adquiridos para contribuir a elevar la calidad de la educación en el territorio.

La graduación de docentes, ayudará a enfrentar el déficit de maestros y profesores en la provincia de Sancti Spíritus, uno de los principales problemas del sector, lo que obliga a emplear profesionales de otras ramas y a alumnos en formación.

