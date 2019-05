Mostrarán proyecciones de las prácticas laborales

La Universidad de La Habana realizará a partir de hoy el I Taller de Prácticas pre-profesionales y la Feria de Empleadores, explicó a Radio Reloj, Norma Barrios Fernández, vicerrectora del plantel.

Subrayó que la institución académica propicia este espacio de socialización para ofrecer información detallada a los estudiantes sobre las actividades profesionales que desarrollarán en su entidad una vez graduados.

El Taller de Prácticas pre-profesionales y la Feria de Empleadores es una actividad conjunta con la Federación Estudiantil Universitaria, que favorece la orientación profesional a fin de perfeccionar las prácticas pre profesionales en cada carrera, y facilitar la pre-ubicación, dijo Norma Barrios Fernández.

En el foro se ofrecerán conferencias sobre la gestión del currículo, el mercado laboral y las nuevas proyecciones de las prácticas laborales.

