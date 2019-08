Laboran en Pinar del Río en la producción de uniformes escolares

Pinar del Río, Cuba. – Los trabajadores de los principales talleres de confecciones textiles existentes en Pinar del Río, desde hace varios meses se esfuerzan por adelantar las tareas asignadas con el objetivo de entregar las cifras comprometidas de uniformes escolares a las diferentes enseñanzas.

En esas estructuras la fuerza de laboral la componen mayoritariamente mujeres, quienes con dedicación se encargan elaborar bluzas, sayas, camisas y pantalones, piezas que posteriormente expenderá la red de comercio.

Algunos talleres de confecciones textiles de Pinar del Río como el Julian Alemán ya suman una gran cantidad de uniformes concluidos, noticia halagueña para los padres de los alumnos que en septiembre se reincorporan a las aulas.

Dentro de esa gama productiva, es interés de esos colectivos lograr las piezas con la calidad requerida y que tanto hembras como varones se sientan a gusto con el diseño logrado.

