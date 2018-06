En la Habana, Fórum Estudiantil de Ciencias Pedagógicas

La Habana, Cuba.- Este miércoles, en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona de La Habana, inició el XXX Fórum Nacional de Estudiantes de Ciencias Pedagógicas.

El fórum abrió con nueve comisiones de trabajo, enfocadas en el proceso de enseñanza a los diferentes niveles educativos, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y la orientación vocacional.

Declaró Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, que el encuentro, en sesión hasta el próximo viernes, tiene gran importancia, pues permite el intercambio científico, académico y de experiencias de los estudiantes.

Significó que las temáticas tratadas en el Fórum Nacional de Estudiantes de Ciencias Pedagógicas coinciden con las que se llevan al Congreso de Pedagogía, entre ellas la formación de valores, las didácticas, la metodología de cada enseñanzas, y cómo hacer más atractivas las asignaturas.

