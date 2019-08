Instituto Confucio celebra su décimo aniversario

La Habana, Cuba. – Con motivo de celebrarse a finales de este año 2019, el décimo Aniversario del Instituto Confucio, se realizarán un grupo de actividades para promover la participación de los públicos interesados.

Para compartir el programa de acciones que se llevará a cabo, se realizará el día 10 de septiembre, en el Centro de Convenciones Varona, de la Universidad de La Habana, una conferencia de prensa.

El Instituto Confucio de la Universidad de La Habana, es un centro académico encargado de tender un puente en el conocimiento de la cultura milenaria y la historia de la nación asiática, al tiempo que ofrece la posibilidad de cursar estudios en China.

Es el único centro docente del país que imparte lengua china, y cuenta con profesores nativos, y fue inaugurado oficialmente el 30 de noviembre de 2009, en unas facilidades temporales ubicadas en el edificio del estadio universitario.

