Graduación en la UCI fortalece la informatización en Cuba

La Habana, Cuba. – La Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) graduó este curso académico a 266 ingenieros en esa especialidad, en presencia de Roberto Morales Ojeda, vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros.

En el acto, Walter Baluja rector de la UCI, anunció que por primera vez egresan del plantel 20 técnicos superiores de ciclo corto en Administración de Redes y Seguridad Informática.

En la graduación, al evocar el Aniversario 500 de La Habana, se le entregó a Luis Antonio Torres Iribar Primer Secretario del Partido en la capital cubana, y a Tatiana Viera, vicepresidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, la réplica de la escultura titulada Resistencia.

Ante José Ramón Saborido Loidi, ministro de Educación Superior, el graduado de la UCI Luis Manuel Corrales, agradeció al claustro los conocimientos y valores recibidos durante sus años de estudio.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.