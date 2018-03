FEU: Fiel al legado de José Antonio y Fidel

La Habana, Cuba. – La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) llega a este 13 de Marzo, aniversario 61 del asalto al antiguo Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj, con el aval de ser fiel al legado de José Antonio Echeverría y del Comandante en Jefe Fidel Castro, afirmó Raúl Alejandro Palmero Fernández.

En entrevista exclusiva con nuestra emisora, el presidente nacional de la FEU agregó que hoy más que nunca los universitarios siguen el ideario del líder estudiantil y sus compañeros de lucha de defender la Patria

Subrayó Palmero Fernández que la Federación Estudiantil Universitaria está enfrascada en la preparación del IX Congreso de su organización a celebrarse en julio venidero, donde se trazarán las pautas para la venidera etapa.

Apuntó que en estos momentos se discuten en las brigadas de la FEU y las residencias estudiantiles los temas medulares a analizar por el alumnado en la magna cita.

La Federación Estudiantl Universitaria (FEU) llega al aniversario 61 del 13 de Marzo asumiendo las tareas priorizadas que demanda la Revolución en lo político, económico y social, explicó a nuestra emisora, Lázaro Roilán Álvarez García.

El miembro de la Comisión Organizadora del IX Congreso de la FEU añadió, que los universitarios cubanos seguirán fieles a José Antonio, Fidel y a sus compañeros de lucha como dignos herederos de la Historia Patria.

Consignó Álvarez García, que este 13 de Marzo, aniversario 61 del asalto al antiguo Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj, la FEU expresa la decisión de perfeccionar la obra que nos legó el jóven universitario Fidel Castro.

Apuntó al referirse al Congreso de la FEU, que desde la brigada, emprenderán un debate con calidad, creatividad y entusiasmo.

