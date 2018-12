En Facultad de Estomatología acto central por el Día del Educador

El acto central de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana y del Ministerio de Salud Pública, por el Día del Educador, tendrá lugar mañana en la Facultad de Estomatología Raúl González Sánchez, en La Habana.

En esa institución, cuya carrera ostenta la condición de Excelencia, será la ceremonia por la efeméride, que está dedicada al legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al Aniversario 57 de la Campaña Nacional de Alfabetización y al 60 del Triunfo de la Revolución.

Un grupo de profesores y trabajadores en representación del claustro, recibirán el homenaje por los resultados alcanzados en la etapa, anunció Cosme Moré, jefe de divulgación e Información de esa casa de altos estudios.

También se prevé el saludo a los destacados educadores, el reconocimiento a los Alumnos Ayudantes y el del MINSAP y el Sindicato Nacional a la Facultad de Estomatología.

