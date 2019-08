En vacaciones mejorarán condiciones de escuelas

Sancti Spíritus, Cuba. – Mientras alumnos y docentes espirituanos disfrutan de sus merecidas vacaciones, se trabaja en mejorar este año las condiciones en casi 40 escuelas que presentan problemas constructivos.

Directivos educacionales dijeron que algunas de las labores concluirán antes del inicio del curso escolar 2019-2020.

Fuerzas propias de la dirección territorial de Educación, junto al de otras instituciones, incluso trabajadores no estatales, acometen las labores en edificaciones valoradas en estado mal o regular.

El sector educacional de la provincia de Sancti Spíritus tiene entre sus prioridades mejorar la estructura de las instalaciones, incrementar el trabajo de orientación profesional hacia las carreras pedagógicas y reducir el déficit de docentes.

