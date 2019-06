Ejecutan obras en la Educación

La morosidad en las ejecuciones e incongruencias en los proyectos inversionistas, son de las deficiencias que obstaculizan la mejor marcha de las acciones constructivas en el sector de la educación en la provincia de Artemisa.

Durante el chequeo de inversiones en los 11 municipios, la miembro del Comité Central del Partido y Primera Secretaria del Comité Provincial, Gladys Martínez Verdecia, llamó a preparar con mayor rigor la documentación de las obras y exigir el cumplimiento estricto de los cronogramas acordados.

En la provincia de Artemisa con vista al próximo curso escolar más de 50 centros educacionales son objeto de reparación o mantenimiento, para lo cual están garantizados los recursos, según precisaron directivos en el análisis de las acciones constructivas.

Del total de obras planificadas cerca de 10 presentan los mayores atrasos en los municipios de Artemisa, Bauta, Alquízar y San Cristóbal, que se ven afectados además por la ubicación de los materiales a cargo de la Empresa Provincial de Operaciones Logísticas.

Es necesario chequear a pie de obra cada una de las inversiones previstas y exigir a los constructores la máxima calidad, teniendo en cuenta los cuantiosos recursos que invierte el país en los centros educacionales, señaló por último Gladys Martínez Verdecia.

Estuvieron presentes en el chequeo de inversiones constructivas, Juan Domínguez Miranda, Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular y Teresa Martínez Mendaro, Jefa de la Administración en Artemisa.

