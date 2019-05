Educadores cubanos ya están en las plazas

La Habana, Cuba. – Acompañados de sus familiares, los educadores ya están en todas las plazas de Cuba para desfilar este 1ero. de Mayo, anunció a Radio Reloj, Niurka María González Orberá, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte.

Informó que los docentes, investigadores y deportistas muestran en cada lugar, la alegría, el entusiasmo y la responsabilidad por hacer de este desfile uno de los más grandes como respaldo a la Revolución y demostración de unidad del pueblo.

Manifestó González Orberá que este 1ero. de Mayo, nuevamente los miembros del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte alzarán otra vez sus voces en todo el país para condenar el criminal e inuusto bloqueo y la Ley Helms Burton.

Subrayó que los afiliados a ese gremio marcharán con el compromiso de hacer hacer de Cuba un país próspero y sostenible.

