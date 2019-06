Educación en Granma a ritmo de 26 de Julio

Acreedores de la condición de destacados a nivel de país, por segundo año consecutivo, los trabajadores del sector educacional en Granma se empeñan para culminar con éxito el presente curso escolar, como mejor saludo a la celebración en la provincia del acto central por el Día de la Rebeldía Nacional, el próximo 26 de Julio.

No exentos de limitaciones y retos, los pedagogos del territorio reafirman el compromiso y la organización que implica ser sedes de las actividades por la Jornada del Educador, en diciembre venidero.

Teresa Pérez, directora provincial de Educación en Granma, resaltó el logro de positivos indicadores de eficiencia en cobertura docente, asistencia de alumnos, maestros y obreros de apoyo, y permanencia de los profesionales en el sector.

Todo ello expresa sentido de pertenencia, y ofrece garantías para la labor preventiva y metodológica en las diferentes instituciones, dijo.

