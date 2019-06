Cuba y Nicaragua firman convenio en esfera de Educación

Las ministras de Educación de Nicaragua y Cuba, Miriam Raudez y Ena Elsa Velázquez, firmaron un convenio de colaboración en esa esfera, el cual comprende un grupo de áreas fundamentales.

La rúbrica del documento ocurrió en el contexto de un encuentro de la titular cubana, que cumple este miércoles su última jornada de la visita de trabajo a Nicaragua, con el Consejo Nacional de la Juventud Sandinista 19 de Julio.

La Ministra de Educación de Nicaragua comentó que se trataba de la formalización de un convenio, pues las relaciones entre los dos países tienen sus bases en la Cruzada de Alfabetización de los años 80. El presente acuerdo tiene mucho que ver con el apoyo técnico-científico, que desde la experiencia cubana nos van a brindar, indicó.

Ena Elsa Velázquez valoró que Nicaragua necesita avanzar mucho más en la formación de docentes para la escuela primaria. La firma de este documento es un punto de partida para seguir fortaleciendo las relaciones de trabajo entre los dos Ministerios y también las existentes entre Cuba y Nicaragua a lo largo de los últimos 40 años, concluyó.

